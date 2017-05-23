قوة الردع الخاصة تلقي القبض على نيجريين اثنين من مروجي الحبوب المخدرة داخل طرابلس.
الثلاثاء ، 23- 05- 2017 - 15:24:00
طرابلس 23 مايو 2017 (وال) - ألقت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية القبض على نيجريين اثنين من مروجي الحبوب المخدرة وبحوزتهم حوالي (16500) حبّة نوع تريمادول .\n وأكدت قوة الردع في بيان لها على صفحتها الإلكترونية أن عملية القبض جاءت بعد التحري عن هاذين المطلوبين لورود معلومات تفيد بأنهم يقومان ببيع وترويج الحبوب المخدرة داخل طرابلس.\nواوضحت القوة ان هاذين المجرمين من النيجر ودخلوا الى ليبيا بطريقة غير شرعية ولم يكتفوا بهذا فقط بل وصل بهم الحال الى ادخال السموم والمخدّرات بأنواعها التى تسهم في انتشار الجريمة وعمليات السطو والخطف والحرابة من أجل الوصول لجرعات من هذه السموم.\n ..(وال)..