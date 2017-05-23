قوة الردع الخاصة تلقي القبض على نيجريين اثنين من مروجي الحبوب المخدرة داخل طرابلس.

طرابلس 23 مايو 2017 (وال) - ألقت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية القبض على نيجريين اثنين من مروجي الحبوب المخدرة وبحوزتهم حوالي (16500) حبّة نوع تريمادول .

وأكدت قوة الردع في بيان لها على صفحتها الإلكترونية أن عملية القبض جاءت بعد التحري عن هاذين المطلوبين لورود معلومات تفيد بأنهم يقومان ببيع وترويج الحبوب المخدرة داخل طرابلس.

واوضحت القوة ان هاذين المجرمين من النيجر ودخلوا الى ليبيا بطريقة غير شرعية ولم يكتفوا بهذا فقط بل وصل بهم الحال الى ادخال السموم والمخدّرات بأنواعها التى تسهم في انتشار الجريمة وعمليات السطو والخطف والحرابة من أجل الوصول لجرعات من هذه السموم.

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