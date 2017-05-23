السودان تؤكد أنها ستتعامل بحسم مع الجهات التي تسعي لزعزعة الاستقرار الإقليمي .

الخرطوم 23 مايو 2017 ( وال ) - شددت الحكومة السودانية على أنها ستتعامل بـ "حسم رادع" مع الجهات التي تسعى لزعزعة الاستقرار الإقليمي للمحيط السوداني وأنها لن تتهاون في ذلك . ونقلت مصادر اعلامية عن نائب الرئيس السوداني " حسبو عبدالرحمن " في تصريح له اليوم الثلاثاء أن الحكومة وضعت خطة أمنية محكمة لقوات الجيش والقوات النظامية الأخرى لتأمين الحدود مع دولتي جنوب السودان وليبيا ومنع أية تسلل للحركات المسلحة من الدولتين للأراضي السودانية ، لافتا إلى أهمية "مراعاة حسن الجوار والتعايش السلمي ونبذ العنف واحترام الأعراف والقوانين الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل على إعلاء السلم الإقليمي الذي يتأثر سلبا بالخروقات الأمنية". وإتهم نائب الرئيس السوداني جهات خارجية معادية بأنها "تنسق مع الحركات المسلحة لتنفيذ مخططات ترمي لإفشال الاستقرار الذي تنعم به البلاد حاليا ، مؤكدا أن السلطات المختصة والشعب واعون جيدا لهذه المخططات وأن الحكومة تتعامل معها بحكمة عالية لتفويت الفرصة على المتربصين ومنح المزيد من النجاحات لحكومة الوفاق الوطني لتقوم بدورها المنوط بها لحماية الوطن من هذه الاعتداءات". وقال " حسبو " إن البلاد "عبرت إلى بر الأمان بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ولن تلتفت للمحاولات اليائسة التي تم إحباطها والتي سترفع من يقظة الشعب للتعامل معها ، واصفا الحركات المسلحة المتمردة بأنها غير جادة لإحلال السلام والمساهمة في الاستقرار وتعول على رهان خاسر بتحركاتها ضد رغبة الشعب ، مؤكدا أن "باب الحوار والسلام مازال مفتوحا يستقبل كل راغب في السلام ولا يتهاون مع دعاة الحرب والعنف". ...( وال )....