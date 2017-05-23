مقتل 10 جنود أفغان على الاقل في هجوم لطالبان على قاعدة عسكرية .

قندهار 23 مايو 2017 (وال) - لقي 10 جنود أفغان على الاقل مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح بعد هجوم شنته حركة "طالبان" ليلة امس على قاعدة عسكرية في مقاطعة قندهار جنوب البلاد حسبما ذكره مصدر في المقاطعة اليوم الثلاثاء. وقال المصدر "هاجم مئات المسلحين قاعدة عسكرية افغانية في بلدية /سيا سانغ/ في منطقة /شاه والي كوت / أمس ما ادى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة استمرت حتى الساعات الاولى من صباح اليوم". وفشل المسلحون في اختراق القاعدة المستهدفة حيث وصلت قوات اضافية إلى موقع الحادث بعد وقت قليل من القتال. وقال المصدر "تصدى جنود الجيش الافغاني الوطني الذين يحرسون القاعدة للمهاجمين ولكن فقد 10 جنود حياتهم واصيب تسعة آخرون خلال اشتباكات في المقاطعة الواقعة على بعد 450 كيلومترا جنوب العاصمة الافغانية كابول" مضيفا أن "المهاجمين وصلوا بسيارات من مقاطعة /زابول / المجاورة قبل بدء الهجوم". وقتل واصيب العديد من المسلحين ايضا خلال المعركة ولكن لم يتم تحديد عددهم حتى الآن وفقا للمصدر. وكان مسؤول في كتيبة بالجيش في المنطقة قد اكد ان تسعة جنود قتلوا واصيب تسعة آخرون. وزادت عمليات التمرد التي تشنها حركة طالبان منذ الشهر الماضي عندما شنت حركة طالبان الهجوم السنوي وكثفت هجماتها في البلاد.