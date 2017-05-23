موكب المبعوث الأممي ولد الشيخ يتعرض لإطلاق نار في صنعاء.

صنعاء 23 مايو 2017 (وال)- تعرض موكب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لهجوم مسلح عقب وصوله إلى العاصمة صنعاء دون وقوع أي إصابات. وذكر مصدر أممي ان "موكب ولد الشيخ تعرض لهجوم اليوم من قبل محتجين ضد الأمم المتحدة قرب مطار صنعاء الدولي" دون الإشارة إلى هويتهم. وأضاف المصدر أن "وحدات من الأمن الوطني تابعة للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح كانت ترافق موكب المبعوث الأممي وقت الحادثة" مضيفا انه "تم إخراج ولد الشيخ وفريقه ومرافقيه من موقع الحادثة وهم الآن في أمان في مقر الأمم المتحدة بصنعاء". وأسفر الهجوم بحسب المصدر عن تعرض سيارتين في الموكب للرصاص بينها سيارة المبعوث الأممي وسيارة أخرى خاصة بمرافقيه دون إصابة ولد الشيخ أو أحد من مرافقيه. من جانبها اتهمت الحكومة اليمنية عناصر من "الحوثيين" ب"محاولة اغتيال" المبعوث الأممي. وفي وقت سابق اليوم وصل المبعوث الأممي إلى صنعاء في إطار مساعيه لإبرام هدنة إنسانية بين "الحوثيين" والحكومة قبل حلول شهر رمضان واستئناف مشاورات السلام.