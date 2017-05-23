مواجهات جديدة في فنزويلا بعد قيام حشد باحراق شاب.

باريس 23 مايو 2017 (وال)- انضم الاطباء الى حركة الاحتجاج في فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو بينما نقل شاب الى المستشفى بعد احراقه من قبل حشد غاضب. وقالت النيابة العامة ان ثلاثة اشخاص قتلوا جميعهم بالرصاص في أعمال عنف في ولاية باريناس التي يتحدر منها الرئيس الراحل هوغو تشافيز، ما يرفع حصيلة هذه التظاهرات التي دخلت اسبوعها الثامن الى 51 قتيلا. وذكر مصادر اعلامية ان متظاهرين قاموا باحراق مكتب حكومي وسيارة للشرطة في باريناس (غرب) في الولاية التي تحمل الاسم نفسه. ووقعت صدامات جديدة بين المحتجين والشرطة في ضواحي كراكاس ايضا حيث اغلق متظاهرون الشوارع بحواجز. وبعد مسيرات قامت بها مجموعة مدنية عدة، نزل اعضاء الاتحاد الفنزويلي للعاملين في قطاع الطب الى الشارع للتعبير عن احتجاجهم. وسار نحو عشرين الفا من مؤيدي الاتحاد الى مبنى وزارة الصحة في كراكاس. واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنعهم من التقدم في مشاهد باتت عادية بعد اسابيع من الاضطرابات. وكان حشد ضرب الاحد شابا ورش عليه البنزين واضرم النار فيه خلال مسيرة احتجاج في كراكاس. وقالت الحكومة ان الرجل من مؤيدي الرئيس مادورو.