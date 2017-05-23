الرئيس البشير يقول إن الجيش السوداني صادر مدرعات مصرية بحوزة مسلحين في دارفور .

الخرطوم 23 مايو 2017 (وال)- قال الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، إن جيش بلاده صادر عربات ومدرعات مصرية كانت بحوزة مسلحين خلال المعارك الأخيرة في إقليم دارفور، غربي البلاد. وأوضح البشير في خطابه أمام احتفال بقدامى المحاربين في مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم، أن "القوات المسلحة استلمت عربات ومدرعات للأسف مصرية". وأضاف: "المصريين حاربنا معهم منذ 1967، وظللنا نحارب لمدة 20 سنة ولم يدعمونا بطلقة، والذخائر التي اشتريناها منهم كانت فاسدة". ولم يتسن الحصول على رد فوري من السلطات المصرية بشأن تصريحات البشير هذه.