بكين تؤكد مجددا أهمية التسوية الملائمة لنزاعها الحدودي مع مانيلا في بحر الصين الجنوبي.

بكين 23 مايو 2017 (وال) - أكدت الصين مجددا على أهمية التسوية الملائمة لنزاعها الحدودي مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي عن طريق المفاوضات، معربة عن الأمل في أن يتم "تحقيق تنمية مشتركة في مجالي الغاز والنفط قبل حل النزاعات البحرية بشكل تام". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ إن بلادها "ملتزمة على الدوام بحل النزاعات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي عن طريق المفاوضات مع الدول المعنية مباشرة بما في ذلك الفلبين". وجاء هذا التأكيد في أعقاب تصريحات للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي قال فيها إن الصين "حذرت من أنه قد تقع مواجهة إذا ما سعت الفلبين إلى استغلال البترول في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه". وأضافت هوا "ندعو إلى تنحية النزاعات جانبا والاشتراك في استغلال مشترك قبل تحقيق التسوية النهائية للنزاعات من أجل خلق ظروف التسوية النهائية". وقد عقدت الصين والفلبين الاجتماع الأول لالية المشاورات الثنائية حول بحر الصين الجنوبي يوم الجمعة الماضي في "قوييانغ" عاصمة مقاطعة "قويتشو" جنوب غرب الصين. ورأت المتحدثة الصينية بأن ذلك "يمثل خطوة هامة في الطريق لحل مشكلة بحر الصين الجنوبي عبر المفاوضات" معتبرة أن الالية تشكل "منصة هامة" لكلا الجانبين للسيطرة على الخلافات وتنفيذ التعاون. وذكرت هوا بأن قيادتي البلدين تبادلتا خلال زيارة الرئيس دوتيرتي الأخيرة إلى الصين وجهات النظر بشكل "معمق" حول مستقبل تنمية العلاقات وقضايا أخرى ذات الصلة. وأشارت إلى أن الجانبين اتفقا على تكثيف الاتصالات حول القضايا الكبرى التي تخص العلاقات الثنائية وتوجيه تطوير هذه العلاقات نحو الطريق الصحيح للتعاون بين الجارين وتعميق التعاون البراغماتي في إطار مبادرة الحزام والطريق لتعزيز التنمية والرخاء المشتركين.