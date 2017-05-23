13 مليون نسمة سكان الاردن في 2030 (تقرير).

عمان 23 مايو 2017 (وال)- أعلنت دائرة الإحصاءات العامة في الاردن ان عدد سكان هذا البلد في منتصف العام 2030 سيبلغ الى 9ر12 مليون نسمة وفق سيناريو يقيس مؤشرات الزيادة في عدد السكان بالاعتماد على تعداد العام 2015. واوضح التقرير الذي تم الكشف عنه اليوم الثلاثاء ان عددا من المؤشرات والنتائج التي تمثلت بزيادة عدد سكان المملكة خلال الفترة الزمنية 2015-2050 وفقا للسيناريو المرتفع الأساسي (استمرار الأوضاع الحالية) توقع ارتفاع عدد السكان من حوالي4ر9 مليون نسمة في منتصف عام 2015 ومواصلة الارتفاع ليصل حوالي 9ر12 مليون نسمة في منتصف عام 2030 بزيادة مقدارها 5ر3 مليون نسمة وإلى حوالي 19 مليون نسمة في منتصف عام 2050. ويؤكد هذا السيناريو تضاعف أعداد السكان الأردنيين من5ر6 مليون فرد في منتصف عام 2015 إلى 1ر13 مليون في عام 2050.