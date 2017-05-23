الهيئة العامة للمعلومات تنظم ندوة علمية حول مؤشرات سوق العمل الليبي .

طرابلس 23 مايو 2017 (وال) - نظمت الهيئة العامة للمعلومات صباح اليوم ندوة علمية حول مؤشرات سوق العمل الليبي في المرجعيات الدولية تحت شعار \\\"التعاون المشترك لتحقيق المصداقية في التقارير الدولية\\\" .وحضر الندوة التي أقيمت بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات د.\\\" عبدالرؤف البيباص \\\" ورئيس مصلحة أملاك الدولة \\\" سمير البلعزي\\\" و رئيس مجلس الإدارة بمصلحة الإحصاء والتعداد \\\" عبدالله علاق\\\" وعدد من المختصين بمؤسسات الدولة منها وزارة الاقتصاد والصناعة و مجلس التطوير الاقتصادي ووزارة التعليم و وزارة العمل و التأهيل و إدارة الأمن الاقتصادي ووزارة المالية .و تهدف هذه الندوة إلى تحليل المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية حول سوق العمل في ليبيا و تحديد مصادر القوة و الضعف و الفرص و التحديات بخصوص مؤشرات سوق العمل و أيضا تحديد التوجهات المستقبلية لمؤشرات سوق العمل في ليبيا.كما ناقشت الندوة أهم المشاكل التي تواجه الهيئة وذلك فيما يتعلق باستعانة المنظمات الدولية كالبنك الدولي أو منظمة العمل الدولية بمنظمات المجتمع المدني في إجراء الإحصاءات والدراسات و توثيق المعلومات الخاصة بسوق العمل الليبي مما يؤدي لتوافر معلومات غير صحيحة تقوم بنشرها هذة المنظمات الدولية في الدراسات و التقارير التي تعنى بدراسة سوق العمل الليبي.\

وتوصلت اللجنة خلال هذه الندوة لعدة توصيات كان أهمها ضرورة الإستمرار في حلقات النقاش بين المؤسسات ذات العلاقة و أهمية تكوين وعي مجتمعي بأهمية المؤشرات الوطنية ودورها في برامج التنمية الشاملة إضافة إلى التواصل مع المنظمات الدولية من خلال الجهات الرسمية و إلزامها بالحصول على المعلومات من الجهات الرسمية ذات العلاقة و الاختصاص .كما طالبت التوصيات بضرورة صناعة منظومة أو مرصد وطني للمؤشرات الوطنية بالتعاون بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالمؤشرات الوطنية محل الدراسة. ...( وال ) ....