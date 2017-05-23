المفوضية العليا لشئون اللاجئين تؤكد تكثيف برامجها الإنسانية في ليبيا .

جنيف 23 مايو 2017 (وال) - أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنها ستكثف من برامجها الإنسانية في ليبيا لمجابهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن والتدهور الاقتصادي. وقال المفوض السامي " فيليبو غراندي " - في بيان له - إنه قام بزيارة إلى ليبيا لتفقد الوضع الإنساني للاجئين والمهاجرين هناك , حيث التقى العديد منهم في بعض مراكز الاحتجاز في ليبيا, مؤكدا تكثيف برامج المفوضية والحضور في ليبيا , وذلك ردا على الأزمة الإنسانية المتفاقمة الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي والتدهور الاقتصادي. وأعرب " غراندي " عن صدمته للظروف القاسية التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون بسبب نقص الموارد بشكل عام , مطالبا بعدم تحمل الأطفال والنساء والرجال الذين عانوا كثيرا هذه المشقة . وقال إن قدرة المنظمة الدولية على الوصول إلى الحماية والمساعدة بشكل فعال ويحتاج الكثيرون إليها, تشكل تحديا مستمرا , حيث يوجد الجميع تحت ضغط ومخاطر هائلة , إضافة إلى العمل في بيئة غير مستقرة ومتقلبة مثل ليبيا. وأضاف أن حوالي 300 ألف شخص نزحوا في ليبيا جراء الصراع الدائر , وحوالي 1.3 مليون شخص بمن فيهم النازحون داخليا هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية . وذكر البيان أن المفوضية تقوم بتوسيع نطاق وجودها في أماكن النزول بالنسبة للأشخاص الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر , وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة . ...( وال ) ...