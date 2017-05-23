مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع بيانا يدين إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ .

نيويورك 22 مايو 2017 ( وال )- تبنى مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة بيانا يدين إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الأخير . وذكرت وكالة " يونهاب " الكورية الجنوبية أن مجلس مجلس الأمن الدولي عبر في البيان عن قلقه من الاستفزاز الكوري الشمالي ، محذرا من فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية. وذكر المجلس أنه أدان بشدة إطلاق بيونغ يانغ للصاروخ مؤخرا ، داعيا كوريا الشمالية إلى تعليق التجارب النووية والاختبارات الصاروخية. وأضاف أن جميع الدول الأعضاء الـ15 للمجلس تؤكد على التزامها بالعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، مشددا على أنه يتوجب على جميع الدول الاعضاء للامم المتحدة المشاركة بسرعة وبجد في العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بناء على قرارات المجلس. وتحظر القرارات التي تم تبنيها منذ عام 2006 ، كوريا الشمالية من إجراء التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية. وشدد المجلس على أن إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ البالستية بشكل غير شرعي، يؤدي الى تطوير نظام نقل الأسلحة النووية ويصعد حدة التوترات، موضحا أن بيونغ يانغ يتعين عليها إظهار نيتها لنزع السلاح النووي من خلال اتخاذ إجراءات تفصيلية. وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع البيان بمشاركة الصين أيضا. وجاء البيان قبل يوم واحد من الاجتماع الطارئ المقرر عقده اليوم الثلاثاء بناء على طلب من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان. ...( وال )...