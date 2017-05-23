قسم رش المبيدات بمركز خدمات جادو يباشر مهامه بمختلف محلات البلدية.

جادو 23 مايو 2017 ( وال) - باشر قسم رش المبيدات بمركز خدمات جادو في عملية رش المنطقة بالمبيدات وفقا للجدول المعد من قبل ادارة القسم، حيث انطلقت عملية الرش من محلة شكشوك واستهدفت المستنقعين إضافة إلى المكبات العشوائية وعيون المياه المتواجدة بالمحلة. وافادت مصادر بمركز خدمات جادو وكالة الانباء الليبية بان قسم رش المبيدات سيواصل اعماله برش محلة جادوالمركز بداية من المستنقع المتواجد بمنطقة ماطس. تجدر الاشارة إلى ان تعطل جهاز رش المبيدات كان سبب وراء تأخر في تنفيذ البرنامج العام للرش الذي يستهدف معظم محلات والمناطق داخل البلدية . ...( وال ) ...