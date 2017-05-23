رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة يبحث مع وفد من الفنانين موضوع الملكية الأدبية .

طرابلس 23 مايو 2017 ( وال) - ناقش رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة " حسن اونيس " مع، وفدً من الفنانين الليبين من شعراء غنائين ومطربين و ملحنين ، من مناطق مختلفة جملة من المواضيع التي تتعلق بالسرقات الأدبية والفنية ، وكيفية المحافظة على الملكية الفكرية والفنية. وحضر اللقاء الذي عقد صباح اليوم بديوان الهيئة رئيس قسم المصنفات الفنية " أحمد منصور" ، ورئيس قسم الملكية الفكرية بإدارة المطبوعات والمصنفات الفنية " ابتسام الزرقاني " ومستشارين قانونين بالهيئة . واستعرض رئيس اللجنة التسييرية للهيئة ، بعض الإجراءات الإحترازية لضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمتبعة لدى إدارة المطبوعات و المصنفات الفنية بالهيئة والقوانين التي تنظم الملكية الأدبية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة واللائحة التنفيذية لتلك القوانين . ...( وال ) ...