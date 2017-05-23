فرق الصيانة ببلدية طرابلس تباشر اعمالها الفعلية في صيانة الحفريات و الهبوطات بالطريق العام .

طرابلس 23 مايو 2017 (وال)- بدأت فرق صيانة المرافق العامة وأعمال الطوارئ التابعة لبلدية طرابلس صباح اليوم الأعمال الفعلية في صيانة الحفريات و الهبوطات بالطريق العام داخل نطاق البلدية . وأفادت مصادر فنية تابعة لجهاز المرافق العامة وكالة الأنباء الليبية ان أماكن العمل تشمل جزيرة دوران جنة العريف أمام المصرف الصحاري و بداية شارع النصر أمام قصر الخلد و شارع البلدية بجوار حديقة البلدية و شارع الاستقلال. وأشارت المصادر بان هذه الأعمال تتم بالإمكانيات الذاتية للبلدية و بعمالة محلية ، مؤكدة بان العمل سيستمر وفق برنامج معد لكافة الحفريات و بالإمكانيات المتاحة . ...( وال ) ...