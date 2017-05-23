موجة حر شديد تضرب معظم أراضي اليابان .

طوكيو 23 مايو 2017 ( وال ) - تجتاح معظم أراضي اليابان حاليا موجة حر شديدة تسببت في نقل حوالي الف شخص إلى المشافي . وأفادت إدارة الإطفاء اليابانية اليوم الثلاثاء أن "نصف المصابين تزيد أعمارهم عن 65 عاما و أن هذه المعطيات تم تسجيلها من 15 إلى 21 مايو الجاري". وأشارت إلى أن غالبية المصابين من طوكيو ومحافظات أيشي وأوساكا وهيوغو وسايتاما وكاناجاوا". وقالت الوكالة العامة للأرصاد الجوية اليابانية أن الطقس الحار سيستمر خلال الأيام القريبة المقبلة في معظم أنحاء البلاد. ودعت الأرصاد الجوية المواطنين لاستخدام مكيفات الهواء وتجنب البقاء لفترة طويلة في الشارع مع شرب الماء باستمرار بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ....( وال )....