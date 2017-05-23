مطار معيتيقة الدولي يستلم برج المراقبة الجوية المتنقل المورد من ايطاليا .

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الثلاثاء 23 مايو 2017 ( وال ) - تسلم مطار معيتيقة الدولي برج \

المراقبة الجوية المتنقل بعد وصوله لميناء طرابلس البحري قادما من \

إيطاليا ، والذي تم توريده بعد الاتفاق والعقد المبرم في شهر مارس الماضي\

بين رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي وهيئة الطيران المدني الإيطالي \

بديوان وزارة المواصلات وبحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا ووزير \

المواصلات بحكومة الوفاق الوطني وعميد بلدية سوق الجمعة .\

يشار بأن برج المراقبة الجوية المتنقل مجهّز بأحدث المواصفات العالمية\

الخاصة بالملاحة الجوية وتم توريده بهدف تسهيل وتسيير حركة الملاحة \

الجوية بمطار معيتيقة الدولي. \

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