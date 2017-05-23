مطار معيتيقة الدولي يستلم برج المراقبة الجوية المتنقل المورد منايطاليا .الثلاثاء ، 23-05-2017 - 14:35:00

مطار معيتيقة الدولي يستلم برج المراقبة الجوية المتنقل المورد منايطاليا . \n \n الثلاثاء 23 مايو 2017 ( وال ) - تسلم مطار معيتيقة الدولي برج \nالمراقبة الجوية المتنقل بعد وصوله لميناء طرابلس البحري قادما من \nإيطاليا ، والذي تم توريده بعد الاتفاق والعقد المبرم في شهر مارس الماضي\nبين رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي وهيئة الطيران المدني الإيطالي \nبديوان وزارة المواصلات وبحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا ووزير \nالمواصلات بحكومة الوفاق الوطني وعميد بلدية سوق الجمعة .\n يشار بأن برج المراقبة الجوية المتنقل مجهّز بأحدث المواصفات العالمية\nالخاصة بالملاحة الجوية وتم توريده بهدف تسهيل وتسيير حركة الملاحة \nالجوية بمطار معيتيقة الدولي. \n \n \n ...( وال )...

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