مطار معيتيقة الدولي يستلم برج المراقبة الجوية المتنقل المورد منايطاليا .





الثلاثاء 23 مايو 2017 ( وال ) - تسلم مطار معيتيقة الدولي برج

المراقبة الجوية المتنقل بعد وصوله لميناء طرابلس البحري قادما من

إيطاليا ، والذي تم توريده بعد الاتفاق والعقد المبرم في شهر مارس الماضي

بين رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي وهيئة الطيران المدني الإيطالي

بديوان وزارة المواصلات وبحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا ووزير

المواصلات بحكومة الوفاق الوطني وعميد بلدية سوق الجمعة .

يشار بأن برج المراقبة الجوية المتنقل مجهّز بأحدث المواصفات العالمية

الخاصة بالملاحة الجوية وتم توريده بهدف تسهيل وتسيير حركة الملاحة

الجوية بمطار معيتيقة الدولي.





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