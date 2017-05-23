تركيا تصدر مذكرات توقيف في حق أكثر من ( 260 ) شخصا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة .

أنقرة 23 مايو 2017 ( وال )- أصدرت السلطات التركية اليوم الثلاثاء أكثر من ( 260 ) مذكرة توقيف في حق أشخاص تتهمهم بالولاء للداعية " فتح الله غولن " الذي تتهمه بمسؤولية الانقلاب الفاشل العام الماضي وكالة أنباء الأناضول التركية. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن النيابة العام في اسطنبول أصدرت مذكرات توقيف في حق ( 144 ) عسكريا وجهت إليهم "اتهامات بالولاء والتورط" مع " غولن " المقيم في امريكا والمتهم بتدبير عملية الانقلاب الفاشلة على الرئيس التركي منتصف شهر يوليو 2016. واضافت انه بعد صدور أمر النيابة باشرت قوات الشرطة التركية حملة مداهمات وتوقيف والتي أسفرت عن توقيف 20 شخصا حتى الآن. وفي السياق ذاته أصدرت نيابة انقرة مذكرات توقيف في حق ( 124 ) شخصا يشتبه في استخدامهم تطبيق بايلوك المشفر للرسائل القصيرة الذي كان بحسب السلطات وسيلة الاتصال بين الانقلابيين. وكانت السلطات التركية شنت حملة توقيف واسعة النطاق أوقفت خلالها أكثر من ( 46 ) ألف شخص وأقالت أو علقت مهام أكثر من ( 100 ) ألف آخرين . ...( وال )...