مصادر يمنية : مقتل ( 5 ) عناصر من القاعدة بعملية جوية أمريكية في محافظة مأرب .

صنعاء 23 مايو 2017 ( وال )- افادت مصادر يمنية بمقتل ( 5 ) عناصر من تنظيم القاعدة الارهابي اليوم الثلاثاء اثر عملية جوية أمريكية في محافظة مأرب شرق صنعاء . ونقلت المصادر عن زعيم قبلي في مأرب ان "طائرات أمريكية من دون طيار وأخرى عمودية وأباتشي استهدفت تجمعا لقيادات وعناصر نشطة من تنظيم القاعدة في منطقة الخثلة بمديرية الجوبة" في محافظة مأرب. وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل ( 5 ) وجرح ( 4 ) آخرين مشيرا إلى أن جميع القتلى والجرحى ينتمون إلى قبائل "عذلان مراد" احدى كبريات القبائل اليمنية. ونقلت مصادر اعلامية عن شهود عيان أن طائرات أمريكية من دون طيار قصفت مواقع للقاعدة في المنطقة وأعقب ذلك تحليق مكثف من قبل طائرات مروحية. واضاف هؤلاء الشهود ان منزلا كان يضم عددا من المسلحين تعرض لاطلاق نار كثيف من أسلحة متوسطة من قبل الطائرات المروحية. وأفاد الشهود أن المسلحين كانوا يطلقون النار من مواقع عدة في المنطقة باتجاه المروحيات مستخدمين أسلحة خفيفة ومتوسطة. ...( وال )...