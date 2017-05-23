المجلس البلدي سرت يبحث عودة الاتصالات للمدينة .

سرت 23 مايو 2017 (وال)- بحث المجلس البلدي سرت خلال اجتماعه الأول للعام الحالي والذي عقده بمقره بالمدينة امس الاثنين عودة الاتصالات السلكية والاسلكية للمدينة وضواحيها . واستعرض المجلس ماتم خلال اجتماعات عميد البلدية مع رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في هذا الشأن خلال الأيام الماضية. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع امني مع الغرفة الامنية لعملية البنيان المرصوص خلال الايام القادمة. هذا وحضر الاجتماع عميد واعضاء المجلس البلدي سرت وعددا من آمراء المحاور التابعين للغرفة الامنية لعملية البنيان المرصوص . ..(وال سرت)..