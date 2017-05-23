المرافق التعليمية تسيّر شحنات أثاث مدرسي لمدارس بمدينة سرت والمناطق المجاورة لها .





طرابلس 23 مايو 2017 (وال)- أرسلت مصلحة المرافق التعليمية بطرابلس

شحنات من الأثاث المدرسي والمكتبي إلى المدارس المتضررة بالمنطقة

التعليمية سرت والمناطق المجاورة لها.

وأفاد منسق التجهيزات بفرع الوسطى \" أبوبكر البكاي\" أنهم سيّروا هذا

الأسبوع 4 شحنات من إجمالي 6 شحنات مقرر توريدها للمدارس المتضررة بمدينة

سرت منذ 2011، موضحًا أن الكميات ، وفق المتاح، شملت المستلزمات الضرورية

من الأثاث المدرسي والمكتبي وبعض الإذاعات المدرسية.

وأضاف \"البكاي\" أن المصلحة بالتعاون مع مركز المناهج والبحوث التعليمية

التابع لوزارة التعليم قامت بتوفير احتياجات مدارس المدينة من كشوفات

المفتشين التربويين، ونماذج الامتحانات، وبطاقات تقدير الدراجات لجميع

المراحل الدراسية.

يذكر أن المصلحة سيّرت الأسبوع المنصرم شحنات من الأثاث

المدرسي والمكتبي لمدينة سرت والمناطق التعليمية المجاورة لها.

( وال )