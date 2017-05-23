المرافق التعليمية تسيّر شحنات أثاث مدرسي لمدارس بمدينة سرت والمناطق المجاورة لها .
الثلاثاء ، 23- 05- 2017 - 13:34:00
\n \n طرابلس 23 مايو 2017 (وال)- أرسلت مصلحة المرافق التعليمية بطرابلس\nشحنات من الأثاث المدرسي والمكتبي إلى المدارس المتضررة بالمنطقة \nالتعليمية سرت والمناطق المجاورة لها.\nوأفاد منسق التجهيزات بفرع الوسطى \" أبوبكر البكاي\" أنهم سيّروا هذا \nالأسبوع 4 شحنات من إجمالي 6 شحنات مقرر توريدها للمدارس المتضررة بمدينة\nسرت منذ 2011، موضحًا أن الكميات ، وفق المتاح، شملت المستلزمات الضرورية\nمن الأثاث المدرسي والمكتبي وبعض الإذاعات المدرسية.\nوأضاف \"البكاي\" أن المصلحة بالتعاون مع مركز المناهج والبحوث التعليمية \nالتابع لوزارة التعليم قامت بتوفير احتياجات مدارس المدينة من كشوفات \nالمفتشين التربويين، ونماذج الامتحانات، وبطاقات تقدير الدراجات لجميع \nالمراحل الدراسية.\n يذكر أن المصلحة سيّرت الأسبوع المنصرم شحنات من الأثاث \nالمدرسي والمكتبي لمدينة سرت والمناطق التعليمية المجاورة لها.\n( وال )