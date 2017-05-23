وكالة رويترز للأنباء : سماع دوي انفخار آخر بمركز تجاري بمدينة مانشستر البريطانية.الثلاثاء ، 23-05-2017 - 13:04:00

لندن 23 مايو 2017 ( وال) - ذكرت تقارير إخبارية أن أصوات انفجارات سمعت، اليوم الثلاثاء، في مركز تجارى بمدينة مانشستر البريطانية. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان قولهم، إن العشرات من المواطنين البريطانيين فروا من المركز التجارى ، عقب سماع أصوات الانفجار. وجاء هذا الانفجاربعد أقل من 24 ساعة من انفجار آخر، استهدف قاعة حفلات بالمدينة البريطانية المذكورة ، راح ضحيته 22 قتيلا وإصابة 59 آخرين. وذكرت التقارير الاخبارية أن الشرطة البريطانية أغلقت محيط صالة الحفلات، والطرق المؤدية لقصر باكينجهام،

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