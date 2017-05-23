مكتب الخدمات الصحية ببلدية ابو سليم يعقد إجتماع إستثنائي.
الثلاثاء ، 23- 05- 2017 - 12:41:00
طرابلس 23 مايو 2017 (وال)- عقد ببلدية ابوسليم اجتماع استثنائي ضم مدير مكتب الخدمات الصحية ومدراء المراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية \\nبالبلدية .\\n وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة برنامج العمل اليومي بالمرافق \\nالصحية بالبلدية خلال شهر رمضان المبارك , ووضع آليه عمل تكون قيد \\nالتنفيذ بحلول الشهر الفضيل .\\n وتم خلال الإجتماع طرح برنامج إستقلالية التطعيمات بالبلديات ومنح \\nصلاحيات لمدراء مكاتب الرعاية الصحية بالبلديات بحيث تكون مركزية للبلدية\\n, وتم الاتفاق بإن يكون المركز الصحي \\\" الانعتاق \\\" المركز الرئيسي \\nلتخزين الطعوم واللقاحات ، نظراً لموقعه المتوسط بالبلدية وما يوفره من \\nجهد على مندوبي الطلبيات لاستلامها .\\n وخلص الاجتماع بالاتفاق على عمل المراكز الصحية \\\" إبي ذر الغفاري - \\nالدويس - المشروع الزراعي - الهضبة الخضراء - حى الاكواخ - حى دمشق لفترة \\nواحدة في اليوم وهي \\\" الصباحية\\\" وذلك من الساعه 9 صباحاً حتى الساعه 4 \\nمساءً ، وأن تعمل المراكز الصحية \\\" غرغور - باب بن غشير - الإنتصار - \\nالشفاء - خالد بن الوليد - سيدي سليم لفترتين في اليوم \\\"صباحية - ليلية\\\" \\nبحيث تكون الفتره الصباحية من 9 صباحاً حتى 2 مساءَ , والفترة الليلية من\\n9 مساءّ حتى 1 صباحاً ، وأن يعمل المركز الصحي \\\" الإنعتاق \\\" بواقع 3 \\nفترات \\\"صباحية , مسائية , ليليه\\\" .\\n \\n( وال )