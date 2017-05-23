مكتب الخدمات الصحية ببلدية ابو سليم يعقد إجتماع إستثنائي.

طرابلس 23 مايو 2017 (وال)- عقد ببلدية ابوسليم اجتماع استثنائي ضم مدير مكتب الخدمات الصحية ومدراء المراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية \

بالبلدية .\

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة برنامج العمل اليومي بالمرافق \

الصحية بالبلدية خلال شهر رمضان المبارك , ووضع آليه عمل تكون قيد \

التنفيذ بحلول الشهر الفضيل .\

وتم خلال الإجتماع طرح برنامج إستقلالية التطعيمات بالبلديات ومنح \

صلاحيات لمدراء مكاتب الرعاية الصحية بالبلديات بحيث تكون مركزية للبلدية\

, وتم الاتفاق بإن يكون المركز الصحي \\\" الانعتاق \\\" المركز الرئيسي \

لتخزين الطعوم واللقاحات ، نظراً لموقعه المتوسط بالبلدية وما يوفره من \

جهد على مندوبي الطلبيات لاستلامها .\

وخلص الاجتماع بالاتفاق على عمل المراكز الصحية \\\" إبي ذر الغفاري - \

الدويس - المشروع الزراعي - الهضبة الخضراء - حى الاكواخ - حى دمشق لفترة \

واحدة في اليوم وهي \\\" الصباحية\\\" وذلك من الساعه 9 صباحاً حتى الساعه 4 \

مساءً ، وأن تعمل المراكز الصحية \\\" غرغور - باب بن غشير - الإنتصار - \

الشفاء - خالد بن الوليد - سيدي سليم لفترتين في اليوم \\\"صباحية - ليلية\\\" \

بحيث تكون الفتره الصباحية من 9 صباحاً حتى 2 مساءَ , والفترة الليلية من\

9 مساءّ حتى 1 صباحاً ، وأن يعمل المركز الصحي \\\" الإنعتاق \\\" بواقع 3 \

فترات \\\"صباحية , مسائية , ليليه\\\" .\

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( وال )