الآلية الثلاثية تعتمد استراتيجية خروج بعثة "اليوناميد" من إقليم دارفورالسوداني .

الخرطوم 27 مايو 2017 ( وال) - اعتمدت الآلية الثلاثية الخاصة ببعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور " اليوناميد " استراتيجية خروج البعثة الاممية الافريقية من الاقليم الواقع غرب السودان والتوقيع على بيان مشترك بواسطة رؤساء الوفود الثلاثة. وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته الالية الثلاثية -التي تضم حكومة السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أمس بالخرطوم حيث ترأس وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالغني النعيم الجاني السوداني وترأس جانب الاتحاد الأفريقي مفوض السلم والأمن بالاتحاد إسماعيل شرقي بينما ترأس مساعد الأمين العام بإدارة عمليات حفظ السلام " ناسم وان " عن جانب الأمم المتحدة. وأكد بيان مشترك صادرعن الاجتماع على تحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية في كل ولايات دارفور بصورة كاملة مثمنا جهود حكومة السودان على تعاونها مع البعثة. وأقر البيان التوصيات التي سبق وأن تم التوافق حولها في إطار العمل المشترك التي تضم الأطراف الثلاثة في 26 فبراير 2017 والتي تنص علي انسحاب بعثة "اليوناميد" بصورة تدريجية من العديد من المناطق في دارفور وإعادة هيكلتها. كما أكد البيان على استمرار التعاون بين حكومة السودان وبعثة "اليوناميد" وإحكام التنسيق خلال الفترة القادمة من خلال الاجتماعات الشهرية للجنة الفنية الثلاثية. ...( وال ) ...