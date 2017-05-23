الدكتور \" ضو قديح \" أحد أبناء الجنوب الليبي ( وادي الشاطئ ) يحرز الترتيب الأول في جراحة المسالك البولية على مستوى جامعات جنوب أفريقيا .

طرابلس 23 مايو 2017 ( وال ) - تحصل الدكتور \" ضو أبوالقاسم قديح \" أحد أبناء الجنوب الليبي وتحديداً وادي الشاطئ على الترتيب الأول في جراحة المسالك البولية على مستوى جامعات دولة جنوب أفريقيا .

وفي احتفالية خصصت لتكريم الدكتور \" ضو قديح \" قامت جمعية الاطباء والجراحين بجنوب افريقيا بمنحه الميدالية الذهبية لتفوقه وحصوله على الترتيب الأول في جراحة المسالك البولية على مستوى جامعات جنوب أفريقيا .

يشار بأن الدكتور \" قديح \" كان قد تحصل على درجة الدكتوراة في جراحة المسالك البولية، السنة الماضية وحاز الترتيب الأول في تخصصه، وذلك على مستوى أطباء جنوب افريقيا ، ونال درجة التخصص(الزمالة) في طب و جراحة المسالك بدرجة الشرف من جامعة جوهانسبيرغ - بجنوب افريقيا.



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