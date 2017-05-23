أختتام الحملة التدريبية التي نظمها مكتب العمل والتأهيل بعنوان " بالعمل والعلم نرتقي" .الثلاثاء ، 23-05-2017 - 12:14:00

مصراته 23 مايو 2017 (وال)- أختتمت بمدينة مصراته أمس الحملة التدريبية التي نظمها مكتب العمل والتأهيل بعنوان " بالعمل والعلم نرتقي" . وقامت عضو المجلس البلدي مصراته السيدة " هناء خضور" في الحفل الذي أقيم بمناسبة أختتام الحملة بتكريم المشاركين فيها من مدربين ومتدربين ، اضافة إلى مكتب العمل والتأهيل بمدينة مصراته بمنحهم شهادة شكر وتقدير . ونوهت السيدة " هناء خضور" بالمناسبة بدور المكتب وما يقدمه من مجهودات ودعم في مجال التدريب والتأهيل . ( وال )

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