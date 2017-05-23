موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الثلاثاء 23 مايو 2017 .

م . = الرياض - وزير الخارجية والتعاون الدولي " محمد سيالة " يستعرض مع نظيره وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية " ريكس تيلرسون " العلاقات الليبية الأمريكية وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وقضايا الإرهاب الدولي . = الرياض - الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات الجوية التركية باتجاه المطارات الليبية بعد شهر رمضان المبارك ، جاء ذلك عقب لقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي " محمد سيالة " ونظيره وزير الخارجية التركي " تشاووش أوغلو " . = الرياض - وزير الخارجية والتعاون الدولي " محمد سيالة " يبحث في لقاء جانبي على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت بالرياض مع رئيس الحكومة رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية " سعد الحريري " أهمية رفع القيود على التأشيرة اللبنانية المفروضة على المواطنين الليبيين لدخول الأراضي اللبنانية لتحقيق دفع أكبر وتعاون مثمر للعلاقة المتميزة بين ليبيا ولبنان . = الرياض - وزير الخارجية والتعاون الدولي "محمد سيالة " يلتقى بعض أبرز مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأميركية " دونالد ترامب " وبعض كبار مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض ، وذلك ضمن اللقاءات المكثفة التي أجراها على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية . = الرياض - وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " يجرى سلسلة من اللقاءات المكثفة الثنائية المباشرة والجانبية مع عدد من نظرائه بالعديد من الدول ، وذلك بالعاصمة السعودية الرياض - على هامش مشاركة الوفد الليبي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي " فائز السراج " في فعاليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية . = طرابلس - شركة الخطوط الجوية الليبية تعلن عن قرب تسيير رحلاتها من وإلى مطار أوباري المدني . = طرابلس - ترشح الطبيب الليبي " هاني كشلاف " ، المتخصّص في علاج الأمراض العصبية العضلية لنيل جائزة مبادرة رئيس الجمعية الأمريكية للطب العصبي (AANEM) للأبحاث في مجال تشخيص وعلاج الحالات المرضية العضلية العصبية. = بنغازي - كلية الحقوق بجامعة بنغازي، تحتفل بتخريج الدفعة الـ "51" من طلبة الكلية . = اجخرة - افتتاح المؤتمر العلمي الأول لحماية البيئة والتنمية المستدامة بالمناطق المجاورة للحقول النفطية ، والذي قام بتنظيمه المعهد العالي لشؤون الطاقة بمدينة أجخرة . ( وال