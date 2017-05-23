نقص السيولة ، وارتفاع الأسعار ، مع قرب حلول شهر رمضان /تقرير .



طرابلس 23 مايو 2017 ( وال ) - يعاني المواطنون أزمات متفاقمة منذ شهور

تتصدرها أزمة نقص السيولة المالية وما نتج عنها من أزمة اقتصادية انعكست

سلبا على الحياة المعيشية في عموم البلاد.

في ظل ما تشهده البلاد منذ أكثر من عام من انقسام سياسي في المؤسسات

التشريعية والتنفيذية للدولة والذي القى بظلاله في جانبه الاقتصادي على

المواطن الذي يعاني من انعدام السيولة في عموم المصارف ..

ومن خلال رصد محرر الشؤون الاقتصادية بوكالة الأنباء الليبية وقيامه

بجولة في عدد من المصارف بطرابلس لاحظ خلو المصارف من الزبائن لعدم وجود

سيولة مالية منذ أكثر من أسبوع ، حيث اقتصر عملها على إصدار الصكوك

المصدقة وبعض الأعمال الإدارية الداخلية.

وقال عدد من المواطنين، الذين تصادف وجودهم أمام المصارف اليوم، إنهم

يترددون يوميا منذ عشرة أيام دون الحصول على أية مبالغ مالية من

حساباتهم.

وفي هذا السياق يقول أحد مسئولي المصارف التجارية بطرابلس أنهم لم

يستلموا أية سيولة نقدية منذ أكثر من عشرين يوما وأن خدماتهم اقتصرت على

الأعمال الإدارية وتصديق الصكوك فقط . .

من جهته قال أحد موظفي مصرف شمال أفريقيا هو الأخر أنهم لم يستلموا

أية سيولة نقدية منذ أسبوعين وأن مسئولي المصرف جعلوا يومين فقط لتوزيع

السيولة أن وجدت يوم خصص للرجال ويوم أخر للنساء وباقي الأيام أم المصرف

مقفل أو يقتصر عمله على تقديم الأعمال الإدارية .

ومع انعدام السيولة بالمصارف وقرب حلول شهر رمضان، تشهد الأسواق

ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية واللحوم في غياب الرقابة

الحكومية ومؤسسات الدولة المختصة التي كانت قد وعدت الأيام القليلة

الماضية عن قرب انفراج أزمة السيولة وتوفير السلع الغذائية الأساسية

بأسعار مدعومة.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد طمأن المواطنين بأنه قد اتخذ كافة

التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الغذائية استعدادا لشهر رمضان، وأنه

اتخذ كافة الإجراءات الضرورية مع كافة المصارف التجارية لاستيراد ما

قيمته 550 مليون دولار من السلع الغذائية المختلفة عن طريق مستندات برسم

التحصيل قبل حلول شهر رمضان.

وطالب المصرف المركزي كافة الجهات الرقابية والضبطية بالمتابعة

والتأكد من وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعارها الحقيقية، مضيفا

أن الهدف من هذه الإجراءات هو تخفيض ارتفاع أسعار المواد الغذائية

الأساسية في السوق الليبي، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق حتى ألان وأصبح

المواطن ضحية الارتفاع الكبير في الأسعار ..

وفي سياق متصل، كان مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني بحث الشهر

الماضي نتائج الاجتماعات والمشاورات التي قام بها المجلس مع محافظ مصرف

ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، التي تم خلالها الاتفاق على اعتماد

موازنة استيرادية للدولة للعام 2017 لكافة السلع للقطاعين العام والخاص

بمبلغ 17 مليار دولار.

وشكلت حكومة الوفاق لجنة فنية متخصصة لوضع ضوابط لمراقبة توزيع السلع

ومنع تهريبها، ولمتابعة مشروع مصرف ليبيا المركزي بشأن تنفيذ اعتمادات

مستندية برسم التحصيل لعدد من الشركات الليبية المتخصصة في توريد المواد

والسلع الأساسية استعداداً لتوريدها قبل حلول شهر رمضان لتخفيف المعاناة

عن المواطنين.

وناشد العديد من المواطنين الذين التقاهم محرر الشؤون الاقتصادية بـ

( وال ) مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوفاق بالتدخل سريعا لتوفير السيولة

المالية، وإنقاذ أسرهم من الحالة المعيشية الصعبة التي يعيشونها بسبب نقص

السيولة وارتفاع الأسعار، بحسب تعبيرهم.

وكان مدير سوق المال الليبي السابق \"سليمان الشحومي\" قال في تصريحات

سابقة \"إن أزمة السيولة الخانقة التي تواجه القطاع المصرفي أربكت

المواطنين وزادت من معاناتهم لارتفاع أسعار المواد الغذائية والارتفاع

القياسي في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي بالسوق

الموازية\".

وعلل الشحومي أسباب نقص السيولة وارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى

مستوى قياسي تاريخي، إلى الانقسام السياسي الحاصل في البلاد وتفاقم مشكلة

تسرب العملة الليبية لخارج المصارف بشكل كبير، مشيرا إلى أن الاقتصاد

المحلي نقدي بامتياز وتشكل فيه التعاملات النقدية النصيب الأكبر من

التعاملات اليومية.

ومن جهة أخرى، أعلن ديوان المحاسبة أواخر شهر مارس الماضي أنه استكمل

عمليات المراجعة والفحص لعقود توريد بعض السلع الغذائية التي أحيلت إليه

من صندوق موازنة الأسعار والتي يستهدف توريدها خلال الفترة القادمة.

وأوضح الديوان في هذا الصدد أن السلع التي منح الإذن لصندوق موازنة

الأسعار لاستيرادها تشمل زيت الذرة ومعجون الطماطم والمكرونة والشاي

والجبن بقيمة تزيد عن 60 مليون يورو من دول تونس وبلجيكا وتركيا والجزائر

وسلوفاكيا وسيرلانكا وإيطاليا.

ويضاف إلى الأزمة المالية التي يعيشها المواطن، أزمة عدم الثقة في

إمدادات التيار الكهربائي وتخوف المواطنون انقطاع الكهرباء لساعات طويلة

خلال شهر رمضان مثلما هو حال الأعوام الماضية خاصة مع ارتفاع درجات

الحرارة وعدم قدرة شبكة الكهرباء على تغطية الطلب المتزايد على الطاقة

الكهربائية.

فقد شهدت مدينة طرابلس وضواحيها قبل أسبوعين انقطاع التيار

الكهربائي لمدة تجاوزت عشر ساعات في بعض المناطق تزامنا مع ارتفاع في

درجات الحرارة التي وصلت إلى 42 درجة مئوية.

وعزت الشركة العامة للكهرباء أسباب الانقطاع حينها إلى توقف إمدادات

الوقود والغاز عن محطات توليد الكهرباء، وهو ما نفته المؤسسة الوطنية

للنفط، .

وفي محاولة من لجنة أزمة الوقود والغاز لرفع المعاناة عن كاهل المواطن

وتخفيف من الازمات التي يعاني منها خاصة ارتفاع الاسعار ونقص المواد

الغذائية وندرتها اطلقت اللجنة منذ يومين حملة ضد تجار الجملة بمنطقة

الكريمية .

وفي هذا الخصوص قال رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز السيد ميلاد الهجرسي

لوكالة الانباء الليبية اليوم الثلاثاء أن الحملة التي انطقلت بالتعاون

مع الحرس البلدي تهدف إلى محاربة ظاهرة اخفاء السلع الموردة باعتمادات

مصرفية من قبل بعض التجار واعادة طرحها بالاسواق وبالاسعار الرسمية ،

مؤكدا على أن الحملة متواصلة على مدار الساعة .

وأوضح \" الهجرسي \" أن اللجنة طالبت أصحاب المحال التجارية بالجملة

والأسواق التي يتم توزيع السلع الغذائية الموردة باعتمادات مصرفية ،

بسرعة سحب بضائعهم من المخازن وطرحها في الأسواق بسعر الاعتماد خلال 24

ساعة وأنها ستقوم بمصادرة أي بضائع تجدها في المخازن بعد انتهاء هذه

المهلة وتوزيعها على المواطنين مجانًا .