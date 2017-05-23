دراسة علمية : تمرينات التنفس والتمدد تخفف من الشعور بالألم .الثلاثاء ، 23-05-2017 - 12:04:00

باريس 23 مايو 2017 ( وال) - توصلت دراسات حديثة إلى أن تمرينات التنفس والتمدد من شأنها أن تخفف من الشعور بألم الظهر والشد العضلي. أوضحت الدراسات التي نشرت نتائجها في الدورية الطبية الفرنسية أن "تمرينات التنفس والتمدد تخفف من الشعور باللم الناتج عن الدورة الشهرية وآلام الظهر والشد العضلي والضيق". وأكد المشرفون على الدراسة أن "هذه التمرينات تخفف من حدة الأوضاع المؤلمة لذلك يجب المحاولة وتجربة هذه التمرينات البسيطة عدة مرات في اليوم للوصول إلى الحل والإحساس بالراحة وهي حلول بسيطة وسهلة للتخلص من هذه المنغصات في الحياة اليومية". ...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
احتفالية بالمركز الثقافي نسمة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا