دراسة علمية : تمرينات التنفس والتمدد تخفف من الشعور بالألم .

باريس 23 مايو 2017 ( وال) - توصلت دراسات حديثة إلى أن تمرينات التنفس والتمدد من شأنها أن تخفف من الشعور بألم الظهر والشد العضلي. أوضحت الدراسات التي نشرت نتائجها في الدورية الطبية الفرنسية أن "تمرينات التنفس والتمدد تخفف من الشعور باللم الناتج عن الدورة الشهرية وآلام الظهر والشد العضلي والضيق". وأكد المشرفون على الدراسة أن "هذه التمرينات تخفف من حدة الأوضاع المؤلمة لذلك يجب المحاولة وتجربة هذه التمرينات البسيطة عدة مرات في اليوم للوصول إلى الحل والإحساس بالراحة وهي حلول بسيطة وسهلة للتخلص من هذه المنغصات في الحياة اليومية". ...( وال ) ...