عباس يستقبل ترامب في بيت لحم بالضفة الغربية.

بيت لحم (الضفة الغربية) 23 مايو 2017 ( وال) - استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. ومن المتوقع أن تستمر زيارة ترامب لبيت لحم قرابة الساعة يتخللها اجتماع شبه مغلق يجمع الرئيسين الفلسطيني و الامريكي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل في وقت سابق اليوم إلى مدينة بيت لحم في الضفة الغربية ضمن جولة خارجية تدوم اسبوع تشمل ايطاليا و بلجيكا استهلها بالسعودية شارك خلالها في اشغال القمة الإسلامية-الأمريكيةالتي أحتضنتها الرياض مؤخرا . ومن المقرر أن يبحث ترامب مع عباس استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكان ترامب قد أكد لدى استقباله عباس في الثالث من شهر مايو الجاري في البيت الأبيض في واشنطن سعيه للتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأن الأمر "قد يكون أقل صعوبة مما يعتقده الناس منذ أعوام". ...( وال ) ...