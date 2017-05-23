وزير التعليم يزور مدارس العوينية .
الثلاثاء ، 23- 05- 2017 - 11:55:00
\n العوينية 23 مايو 2017 ( وال ) -قام وزير التعليم \"عثمان عبد الجليل\"\nالاثنين بزيارة لمنطقة العوينية للوقوف على أوضاع المدارس المتهالكة \nبالمنطقة وتذليل الصعوبات التي تواجه عودة العملية التعليمية بالمنطقة.\nوتضمنت الزيارة التي رافقه فيها وزير النازحين والمهجرين \"يوسف جلالة\" و \nوكيل وزارة التعليم و عدد من مسؤوليها و مندوبي وزارة الحكم المحلي وجهاز\nالرقابة الإدارية .\n واطلع الوزيرعلى حجم الأضرار التي تعرضت لها بعض المدارس بمنطقة \n(العوينية) و( زاوية الباقور ) و (عومر) جراء الأحداث التي شهدتها \nالمدينة في السابق ، للنظر في إعادة ترميمها وصيانة الأكثر تهالكا منها \nبالإضافة إلى استكمال المشاريع المتوقفة .\nوأكد وزير التعليم في كلمة له ألقاها وسط أعيان وحكماء المدينة عزم \nالوزارة على البدء في عمليات ترميم وتجهيز المدارس \"في أقرب وقت ممكن, \nموطالبا الجهات التنفيذية التابعة لمصلحة المرافق التعليمية الاسراع في \nاتخاذ الإجراءات الهندسية وإعداد المقايسات الفنية للبدء \"فعليا\" في \nتنفيذ مشاريع الصيانة و استكمال تجهيز المدارس قبل بداية العام الدراسي \nالقادم 2017 – 2018 م .\n....( وال )....