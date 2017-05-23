وزير التعليم يزور مدارس العوينية .



العوينية 23 مايو 2017 ( وال ) -قام وزير التعليم \"عثمان عبد الجليل\"

الاثنين بزيارة لمنطقة العوينية للوقوف على أوضاع المدارس المتهالكة

بالمنطقة وتذليل الصعوبات التي تواجه عودة العملية التعليمية بالمنطقة.

وتضمنت الزيارة التي رافقه فيها وزير النازحين والمهجرين \"يوسف جلالة\" و

وكيل وزارة التعليم و عدد من مسؤوليها و مندوبي وزارة الحكم المحلي وجهاز

الرقابة الإدارية .

واطلع الوزيرعلى حجم الأضرار التي تعرضت لها بعض المدارس بمنطقة

(العوينية) و( زاوية الباقور ) و (عومر) جراء الأحداث التي شهدتها

المدينة في السابق ، للنظر في إعادة ترميمها وصيانة الأكثر تهالكا منها

بالإضافة إلى استكمال المشاريع المتوقفة .

وأكد وزير التعليم في كلمة له ألقاها وسط أعيان وحكماء المدينة عزم

الوزارة على البدء في عمليات ترميم وتجهيز المدارس \"في أقرب وقت ممكن,

موطالبا الجهات التنفيذية التابعة لمصلحة المرافق التعليمية الاسراع في

اتخاذ الإجراءات الهندسية وإعداد المقايسات الفنية للبدء \"فعليا\" في

تنفيذ مشاريع الصيانة و استكمال تجهيز المدارس قبل بداية العام الدراسي

القادم 2017 – 2018 م .

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