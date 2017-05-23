إصابة 100 فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.الثلاثاء ، 23-05-2017 - 11:51:00

. رام الله (الضفة الغربية) 23 مايو 2017 ( وال) - أصيب 100 فلسطيني بجروح وحالات اختناق في مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرق بالضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان اليوم الثلاثاء ان طواقم الإسعاف التابعة لها قدمت الإسعافات الأولية إلى 100 مصاب خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية. وذكر البيان أن الإصابات كانت متفاوتة ,ثمانية بالرصاص الحي و20 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و64 جراء استنشاق الغاز و8 إصابات نتيجة حروق أو سقوط. واندلعت المواجهات في كل من رام الله والخليل ونابلس ومناطق أخرى في الضفة الغربية وذلك دعما لإضراب الأسرى في سجون الاحتلال. ... ( وال) ...

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