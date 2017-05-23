ترشح الطبيب الليبي \" هاني كشلاف \" لنيل جائزةمبادرة رئيس الجمعية الأمريكية للطب العصبي .
الثلاثاء ، 23- 05- 2017 - 11:37:00
\n \n\n طرابلس 23 مايو 2017 (وال)- ترشح الطبيب الليبي \" هاني كشلاف \" \n، المتخصّص في علاج الأمراض العصبية العضلية لنيل جائزة مبادرة رئيس الجمعية الأمريكية للطب العصبي (AANEM) للأبحاث في \nمجال تشخيص وعلاج الحالات المرضية العضلية العصبية. \n وتمنح الجائزة للأبحاث التي تعزز فهم وتشخيص وكيفة علاج الحالات العصبية\nوالعضلية المؤلمة .. كما سيتم نشرها في مجلة العضلات و الاعصاب .\n يذكر أن \" هاني كشلاف \" استاذ مساعد بقسم طب الاعصاب وتأهيل \nوإدارة مختبر علم الامراض والطب ومدير زمالة الطب العصبية والعضلية, \nوستتلقى مبادرة الرئيس جائزة البحث في الاجتماع السنوي العام الجارى من \nالرابطة الامريكية من العصبية والعضلية electrodiagnostic والطب (anem) .\n \n( وال )