ترشح الطبيب الليبي \" هاني كشلاف \" لنيل جائزةمبادرة رئيس الجمعية الأمريكية للطب العصبي .







طرابلس 23 مايو 2017 (وال)- ترشح الطبيب الليبي \" هاني كشلاف \"

، المتخصّص في علاج الأمراض العصبية العضلية لنيل جائزة مبادرة رئيس الجمعية الأمريكية للطب العصبي (AANEM) للأبحاث في

مجال تشخيص وعلاج الحالات المرضية العضلية العصبية.

وتمنح الجائزة للأبحاث التي تعزز فهم وتشخيص وكيفة علاج الحالات العصبية

والعضلية المؤلمة .. كما سيتم نشرها في مجلة العضلات و الاعصاب .

يذكر أن \" هاني كشلاف \" استاذ مساعد بقسم طب الاعصاب وتأهيل

وإدارة مختبر علم الامراض والطب ومدير زمالة الطب العصبية والعضلية,

وستتلقى مبادرة الرئيس جائزة البحث في الاجتماع السنوي العام الجارى من

الرابطة الامريكية من العصبية والعضلية electrodiagnostic والطب (anem) .



( وال )