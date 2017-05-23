الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات الجوية التركية باتجاه المطارات الليبية بعد شهر رمضان المبارك .
الثلاثاء ، 23- 05- 2017 - 11:33:00
\nالرياض 23 مايو 2017 ( وال ) - اتفق وزير الخارجية والتعاون الدولي \" \nمحمد سيالة \" ونظيره وزير الخارجية التركي \" تشاووش أوغلو \" على إعادة \nتسيير رحلات شركة الخطوط الجوية التركية بين المطارات الليبية و التركية \nفي القريب العاجل وتحديدا بعد شهر رمضان المبارك مباشرة . بحسب المكتب \nالإعلامي لوزارة الخارجية .\n وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقده \" سيالة \" بالعاصمة \nالسعودية الرياض مع \" أوغلو \" على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية \nالأمريكية .\n وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الليبية ، كما تم التطرق \nلأخر خطوات التعاون الليبي التركي المشترك بالأخص في مجال توليد الطاقة \nالكهربائية و تحسين خدمات الكهرباء في المدن الليبية كافة بدون استثناء .\n\n... ( وال )...