الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات الجوية التركية باتجاه المطارات الليبية بعد شهر رمضان المبارك .



الرياض 23 مايو 2017 ( وال ) - اتفق وزير الخارجية والتعاون الدولي \"

محمد سيالة \" ونظيره وزير الخارجية التركي \" تشاووش أوغلو \" على إعادة

تسيير رحلات شركة الخطوط الجوية التركية بين المطارات الليبية و التركية

في القريب العاجل وتحديدا بعد شهر رمضان المبارك مباشرة . بحسب المكتب

الإعلامي لوزارة الخارجية .

وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقده \" سيالة \" بالعاصمة

السعودية الرياض مع \" أوغلو \" على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية

الأمريكية .

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الليبية ، كما تم التطرق

لأخر خطوات التعاون الليبي التركي المشترك بالأخص في مجال توليد الطاقة

الكهربائية و تحسين خدمات الكهرباء في المدن الليبية كافة بدون استثناء .



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