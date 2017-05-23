وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا .الثلاثاء ، 23-05-2017 - 11:34:00

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا .\n الرياض 23 مايو 2017 ( وال ) - استعرض وزير الخارجية والتعاون \nالدولي \" محمد سيالة \" مع نظيره وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية \n\" ريكس تيلرسون \" العلاقات الليبية الأمريكية وتطورات الأوضاع السياسية \nوالأمنية في ليبيا وقضايا الإرهاب الدولي .\n وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية فان اللقاء الذي عقد بين \" \nسيالة \" و \" تيلرسون \" بالعاصمة الرياض على هامش القمة العربية الإسلامية\nالأمريكية - تركز حول الأهمية الإستراتيجية لدور الولايات المتحدة \nالأمريكية بالمنطقة و بالأخص ليبيا .\n\n... ( وال )...

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
احتفالية بالمركز الثقافي نسمة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا