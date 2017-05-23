وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الأمريكي تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا .



الرياض 23 مايو 2017 ( وال ) - استعرض وزير الخارجية والتعاون

الدولي \" محمد سيالة \" مع نظيره وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

\" ريكس تيلرسون \" العلاقات الليبية الأمريكية وتطورات الأوضاع السياسية

والأمنية في ليبيا وقضايا الإرهاب الدولي .

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية فان اللقاء الذي عقد بين \"

سيالة \" و \" تيلرسون \" بالعاصمة الرياض على هامش القمة العربية الإسلامية

الأمريكية - تركز حول الأهمية الإستراتيجية لدور الولايات المتحدة

الأمريكية بالمنطقة و بالأخص ليبيا .



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