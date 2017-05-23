حملة تطوعية تنظمها جمعية " وتعاونوا " الخيرية بسوكنة لجمع المصاحف القديمة لاعادة تجديدها .

سوكنة 23 مايو 2017(وال) - شرعت جمعية " وتعاونوا " الخيرية بمدينة سوكنة ببلدية الجفرة في تجميع المصاحف القديمة لدى الاهالي لاعادة تجديدها ووضعها بالمساجد بمختلف مناطق ليبيا . وأفاد رئيس الجمعية " أحمد زيدان الرفاعي " مراسل وكالة الأنباء الليبية بالجفرة بان هذه الحملة التطوعية التي تقام تحت شعار " لنعظم كتاب الله " تسلمت حتى الآن أكثر من " 40 " مصحف من جميع الاحجام والطبعات .. مشيراً إلى انه سيتم اعادة تجديدها بشكل يتماشى والهيأة التي طبعت عليها على ايدي خبراء متخصصين في هذا الجانب . ( وال - الجفرة )