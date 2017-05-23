\" سيالة \" يبحث مع \" الحريري\" رفع التأشيرة المفروضة على الليبيين لدخول لبنان .الثلاثاء ، 23-05-2017 - 11:30:00

\" سيالة \" يبحث مع \" الحريري\" رفع التأشيرة المفروضة على الليبيين لدخول لبنان .\n الرياض 23 مايو 2017 ( وال ) - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي \" \nمحمد سيالة \" في لقاء جانبي على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية \nالأمريكية التي عقدت بالرياض مع رئيس الحكومة رئيس الوزراء في الجمهورية \nاللبنانية \" سعد الحريري \" أهمية رفع القيود على التأشيرة اللبنانية \nالمفروضة على المواطنين الليبيين لدخول الأراضي اللبنانية لتحقيق دفع \nأكبر وتعاون مثمر للعلاقة المتميزة بين ليبيا ولبنان .\n وأكد المكتب الإعلامي بالوزارة - أن اللقاء تضمن أيضا أهمية تطوير \nالعلاقات الليبية اللبنانية و سبل دعمها و تعزيزها بما يعود على الشعبين \nالشقيقين الليبي و اللبناني .\n\n...( وال )...

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