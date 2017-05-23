دعوة تجار الجملة المستفيدين من توريد السلع الغذائية بأعتمادات مصرفية الى طرحها في الاسواق .الثلاثاء ، 23-05-2017 - 11:16:00

طرابلس 23 مايو 2017 (وال) - دعت لجنة أزمة الوقود والغاز اصحاب المحال التجارية بالجملة والأسواق المستفيدين من توريد السلع الغذائية بأعتمادات مصرفية سرعة سحب بضائعهم من المخازن التابعة لمحلاتهم واسواقهم وطرحها في الاسواق بسعر الأعتماد . وأكدت اللجنة في بيان نشرته على صفحتها الالكترونية انها ستقوم بمصادرة البضائع التي يتم ضبطها مخزنة . وحذرت اللجنة اصحاب المحلات التجارية والاسواق من محاولة نقل البضائع الى مخازن أخرى ،مشيرة الى ان طرحها في الاسواق خلال هذه المدة سيسهم في رفع المعاناة على المواطن ،مؤكدة وقوفها ودعمها للتجار المخلصين . (وال)

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