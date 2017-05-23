\"سيالة \\\" يلتقي بالرياض عدد من مستشاري الرئيس الامريكي ، وعدد من مسؤولي الخارجية الامريكية .



الرياض 23 مايو 2017 ( وال ) - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي

\"محمد سيالة \" بعض أبرز مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأميركية \"

دونالد ترامب \" وبعض كبار مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة

السعودية الرياض وذلك ضمن اللقاءات المكثفة التي أجراها على هامش أعمال

القمة العربية الإسلامية الأمريكية .

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية فقد تم خلال هذه اللقاءات مع

الجانب الأمريكي ، استعراض الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة

الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ومعالجة الأزمات التي تعصف

بالمنطقة .

وأشاد \" سيالة \" خلال هذه اللقاءات بالدور الهام للولايات المتحدة

الأمريكية المساند لليبيا حكومة و شعبا .



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