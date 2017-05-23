\"سيالة \\\" يلتقي بالرياض عدد من مستشاري الرئيس الامريكي ، وعدد من مسؤولي الخارجية الامريكية .الثلاثاء ، 23-05-2017 - 10:41:00

\"سيالة \\\" يلتقي بالرياض عدد من مستشاري الرئيس الامريكي ، وعدد من مسؤولي الخارجية الامريكية .\nالرياض 23 مايو 2017 ( وال ) - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي \n\"محمد سيالة \" بعض أبرز مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأميركية \" \nدونالد ترامب \" وبعض كبار مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة \nالسعودية الرياض وذلك ضمن اللقاءات المكثفة التي أجراها على هامش أعمال \nالقمة العربية الإسلامية الأمريكية .\n وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية فقد تم خلال هذه اللقاءات مع \nالجانب الأمريكي ، استعراض الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة \nالأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ومعالجة الأزمات التي تعصف \nبالمنطقة .\n وأشاد \" سيالة \" خلال هذه اللقاءات بالدور الهام للولايات المتحدة \nالأمريكية المساند لليبيا حكومة و شعبا .\n\n...( وال )...

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