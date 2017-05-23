" سيالة " يجري بالرياض سلسلة من اللقاءات المكثفة مع نظرائه بالعديد من الدول .

الرياض 23 مايو 2017 ( وال ) - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي "محمد سيالة " بعض أبرز مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأميركية " دونالد ترامب " وبعض كبار مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض وذلك ضمن اللقاءات المكثفة التي أجراها على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية . وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية فقد تم خلال هذه اللقاءات مع الجانب الأمريكي ، استعراض الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ومعالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة . وأشاد " سيالة " خلال هذه اللقاءات بالدور الهام للولايات المتحدة الأمريكية المساند لليبيا حكومة و شعبا . ...( وال )...