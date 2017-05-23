روسيا تعرض المساعدة في تحقيقات هجوم مانشستر .

موسكو 23 مايو 2017 ( وال) - اعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في "مجلس الاتحاد" للبرلمان الروسي فيكتور أوزيروف اليوم الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية في روسيا مستعدة لتقديم المساعدة للمملكة المتحدة في تحقيقات تفجير مانشستر. وقال أوزيروف لوكالة "سبوتنيك" ان أجهزة إنفاذ القانون والأمن في روسيا مستعدة لتقديم المعلومات المتاحة لديهم للمملكة المتحدة للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بالتفجير. واضاف "لقد قلنا مرارا وتكرارا على الرغم من أن المملكة المتحدة كانت أول من ترفض التعاون معنا من خلال الخدمات الخاصة إلا أننا على استعداد لتقاسم المعلومات التي لدينا والآن طبعا لدينا نفس الاستعداد" مؤكدا على أن الحادث يحمل سمات الهجوم الإرهابي. ووقع التفجير في أحد مسارح مانشستر يوم أمس الاثنين ما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 50 آخرين,وأعلنت السلطات البريطانية حالة الطوارئ فيما أشارت إلى أنه قد يكون بسبب تفجير انتحاري. ...(وال ) ...