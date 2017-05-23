\\\" سيالة \\\" يجري بالرياض سلسلة من اللقاءات المكثفة مع نظرائه بالعديد من الدول .
الثلاثاء ، 23- 05- 2017 - 10:03:00
\\n الرياض 23 مايو 2017 ( وال ) - أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي \\nبحكومة الوفاق الوطني \\\" محمد سيالة \\\" سلسلة من اللقاءات المكثفة الثنائية\\nالمباشرة والجانبية مع عدد من نظرائه بالعديد من الدول وذلك بالعاصمة \\nالسعودية الرياض - على هامش مشاركة الوفد الليبي برئاسة رئيس المجلس \\nالرئاسي \\\" فائز السراج \\\" في فعاليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية .\\n وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية فقد تركزت هذه اللقاءات حول \\nأهمية ليبيا كدولة من دول المنطقة المهمة في الدفع بالتعاون المتبادل \\nلأجل مكافحة الإرهاب ، وأهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا والذي سيؤدي إلى \\nاستقرار المنطقة ككل .\\n كما كانت هذه اللقاءات مناسبة للوزير \\\" سيالة \\\" للإشارة والتأكيد على \\nأهمية انتصار الشعب الليبي على الإرهاب بأنواعه المختلفة \\nواستعراض الخطوات الليبية الهامة في القضاء على الجماعات الإرهابية \\nوأهمية سحق تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت الليبية ، وتقديمه في سبيل \\nذلك المئات من الشهداء ، والآلاف من الجرحى .\\n وإشارته كذلك إلى أن القضاء على هذا التنظيم الإرهابي \\\" داعش \\\" يعد \\nبمثابة مساهمة جبارة وضريبة مرتفعة الثمن من أبناء الشعب الليبي ضمن \\nالجهود العالمية في القضاء على الإرهاب العالمي تضامنا مع العالم ككل . \\n وشملت لقاءات وزير الخارجية والتعاون الدولي \\\" محمد سيالة \\\" مع \\nنظرائه من وزراء خارجية الدول المشاركين بالقمة وهم : وزير خارجية \\nالولايات المتحدة الأمريكية \\\" ريكس تيلرسون \\\" ، وزير خارجية المملكة \\nالعربية السعودية \\\" عادل الجبير \\\" ، وزير خارجية جمهورية مصر العربية \\\" \\nسامح شكري \\\" ، وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية \\\"خميس الجهيناوي\\n\\\" ، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الجزائر \\nالديمقراطية الشعبية \\\"رمضان العمامرة \\\"، وزير الخارجية و شؤون المغتربين \\nبالمملكة الأردنية الهاشمية \\\" أيمن الصفدي \\\" ، وزير خارجية جمهورية مالي \\n\\\" عبدالله ديوب \\\" ، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي بالمملكة \\nالمغربية \\\" ناصر بوريطة \\\" . كما كانت لوزير الخارجية \\\" محمد سيالة \\\" \\nلقاءات مع كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية لدولة \\nالكويت الشيخ \\\" صباح خالد الحمد الصباح \\\" ، وزير خارجية دولة الإمارات \\nالعربية المتحدة الشيخ \\\" عبدالله بن زايد \\\" ، ووزير خارجية مملكة البحرين\\n\\\" الشيخ \\\"خالد بن أحمد آل خليفة \\\" ، ووزير خارجية الجمهورية التركية \\\" \\nتشاووش أغلو \\\" .\\n والتقى \\\" سيالة \\\" على هامش فعاليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية\\nنائب رئيس الجمهورية - وزير الخارجية في غويانا \\\" كارل غرينيدج \\\" ، \\nووزيرة الخارجية لجمهورية سورينام \\\" يلز بولاك بيقيل \\\" .\\n وتم خلال هذه اللقاءات بحث العلاقات الثنائية و سبل تطويرها و وتكثيف \\nالتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية ، بالإضافة إلى بحث القضايا \\nالإقليمية و على رأسها قضية الحرب على الإرهاب العالمي و أهمية قيام \\nالمجتمع الدولي بدوره للمساعدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا .\\n كما تم الاتفاق خلال لقاء وزير الخارجية \\\" محمد سيالة \\\" مع وزيري \\nالخارجية لجمهورية غويانا وجمهورية سورينام الاتفاق معهما على تبادل \\nاعتماد سفراء غير مقيمين .\\n\\n... ( وال )..