\\\" سيالة \\\" يجري بالرياض سلسلة من اللقاءات المكثفة مع نظرائه بالعديد من الدول .

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الرياض 23 مايو 2017 ( وال ) - أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي \

بحكومة الوفاق الوطني \\\" محمد سيالة \\\" سلسلة من اللقاءات المكثفة الثنائية\

المباشرة والجانبية مع عدد من نظرائه بالعديد من الدول وذلك بالعاصمة \

السعودية الرياض - على هامش مشاركة الوفد الليبي برئاسة رئيس المجلس \

الرئاسي \\\" فائز السراج \\\" في فعاليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية .\

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية فقد تركزت هذه اللقاءات حول \

أهمية ليبيا كدولة من دول المنطقة المهمة في الدفع بالتعاون المتبادل \

لأجل مكافحة الإرهاب ، وأهمية تحقيق الاستقرار في ليبيا والذي سيؤدي إلى \

استقرار المنطقة ككل .\

كما كانت هذه اللقاءات مناسبة للوزير \\\" سيالة \\\" للإشارة والتأكيد على \

أهمية انتصار الشعب الليبي على الإرهاب بأنواعه المختلفة \

واستعراض الخطوات الليبية الهامة في القضاء على الجماعات الإرهابية \

وأهمية سحق تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت الليبية ، وتقديمه في سبيل \

ذلك المئات من الشهداء ، والآلاف من الجرحى .\

وإشارته كذلك إلى أن القضاء على هذا التنظيم الإرهابي \\\" داعش \\\" يعد \

بمثابة مساهمة جبارة وضريبة مرتفعة الثمن من أبناء الشعب الليبي ضمن \

الجهود العالمية في القضاء على الإرهاب العالمي تضامنا مع العالم ككل . \

وشملت لقاءات وزير الخارجية والتعاون الدولي \\\" محمد سيالة \\\" مع \

نظرائه من وزراء خارجية الدول المشاركين بالقمة وهم : وزير خارجية \

الولايات المتحدة الأمريكية \\\" ريكس تيلرسون \\\" ، وزير خارجية المملكة \

العربية السعودية \\\" عادل الجبير \\\" ، وزير خارجية جمهورية مصر العربية \\\" \

سامح شكري \\\" ، وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية \\\"خميس الجهيناوي\

\\\" ، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الجزائر \

الديمقراطية الشعبية \\\"رمضان العمامرة \\\"، وزير الخارجية و شؤون المغتربين \

بالمملكة الأردنية الهاشمية \\\" أيمن الصفدي \\\" ، وزير خارجية جمهورية مالي \

\\\" عبدالله ديوب \\\" ، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي بالمملكة \

المغربية \\\" ناصر بوريطة \\\" . كما كانت لوزير الخارجية \\\" محمد سيالة \\\" \

لقاءات مع كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية لدولة \

الكويت الشيخ \\\" صباح خالد الحمد الصباح \\\" ، وزير خارجية دولة الإمارات \

العربية المتحدة الشيخ \\\" عبدالله بن زايد \\\" ، ووزير خارجية مملكة البحرين\

\\\" الشيخ \\\"خالد بن أحمد آل خليفة \\\" ، ووزير خارجية الجمهورية التركية \\\" \

تشاووش أغلو \\\" .\

والتقى \\\" سيالة \\\" على هامش فعاليات القمة العربية الإسلامية الأمريكية\

نائب رئيس الجمهورية - وزير الخارجية في غويانا \\\" كارل غرينيدج \\\" ، \

ووزيرة الخارجية لجمهورية سورينام \\\" يلز بولاك بيقيل \\\" .\

وتم خلال هذه اللقاءات بحث العلاقات الثنائية و سبل تطويرها و وتكثيف \

التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية ، بالإضافة إلى بحث القضايا \

الإقليمية و على رأسها قضية الحرب على الإرهاب العالمي و أهمية قيام \

المجتمع الدولي بدوره للمساعدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا .\

كما تم الاتفاق خلال لقاء وزير الخارجية \\\" محمد سيالة \\\" مع وزيري \

الخارجية لجمهورية غويانا وجمهورية سورينام الاتفاق معهما على تبادل \

اعتماد سفراء غير مقيمين .\

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