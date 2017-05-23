الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 23 مايو 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام تبقي درجات الحرارة معتدلة على مناطق شمال ليبيا بينما تسجل ارتفاع نسبي على الجنوب . * رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة . السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-30) درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق . *بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب . السماء قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم على مناطق الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط امطار خفيفة والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تتحول مساء الغد الى شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (21 -25) درجة مئوية وتصل الى (30) على على جالو والجغبوب. * الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة . السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـــات الحـــرارة القصوى تتــــراوح مـــابين (33-39) درجة مئوية ولاتتجاوز (30)درجة مئوية على الحمادة والجفرة. * الكفرة-تازربو-السرير . السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31-35) درجة مئوية. (وال)