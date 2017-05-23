النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 23 مايو 2017( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاتاء ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * الساحل الغربي من رأس جدير إلى سرت . السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم الريح شرش ويكون شرقى يوم الغد سرعته مابين (05-15)عقدة إرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.25) متر البحر خفيف الموج درجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية الرؤيـة جيدة. * الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى . السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر أحيانا صباح اليوم على الساحل من شحات الى طبرق مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة الريـح شرش سرعته ما بيـن (10-20) عقدة قد يصل إلى (25) عقدة هذا اليوم على الساحل من درنة الى طبرق إرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00-1.75) متر يصل اليوم الى (2.25) متر على ساحل طبرق البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج درجة حرارة سطح البحر (20) درجة مئوية الرؤيـةجيدة. (وال)