رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة تمثل أمام المحكمة لحضور جلسة النظر الأولى في القضية .

سيول 23 مايو 2017 ( وال ) - مثلت رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة بارك جيون- هي اليوم الثلاثاء أمام إحدى محاكم سيول في جلسة النظر الأولى في اتهامات الفساد الموجهة إليها. ومثلت بارك أمام محكمة منطقة سيول المركزية لمحاكمتها في إجمالي 18 تهمة جنائية تشمل تقاضى رشاوى وإساءة استخدام السلطة وابتزاز وتسريب أسرار حكومية. ويعد هذا أول ظهور عام لها منذ وضعها في الحسب الاحتياطي يوم 31 مارس. وكانت المحكمة الدستورية قد أيدت مشروع قانون يقضى بعزل بارك في العاشر من مارس. وبدأت جلسة النظر الأولى في القضية في حوالي العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) وترأسها ثلاثة قضاة من بينهم قاض مسؤول عن قضية تشوي سون- سيل وهي صديقة بارك منذ زمن طويل ووضعت أيضا قيد الاحتجاز وتأتي في قلب فضيحة الفساد. وقد أقرت النيابة العامة بأن بارك وتشوي شريكتان جنائيتان. ووجهت إليها تهمة تقاضى رشاوي تصل قيمتها إلى حوالي 59.2 مليار وون (52 مليون دولار أمريكي) من تكتلات كبرى من بينها "سامسونغ" و"لوتي" و"أس كيه". وإذا ما أدينت بتهمة تقاضي رشاوي ستواجه بارك عقوبة السجن لعشر سنوات على الأقل. و ايضا فان نائب رئيس شركة "سامسونغ إلكترونكس" لي جاي -يونغ الرئيس الفعلي لمجموعة "سامسونغ" يغضع بالفعل للمحاكمة حيث وجهت له اتهام في القضية في شهر فبراير.