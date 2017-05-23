يونيسيف : ارتفاع عدد الأطفال اللاجئين في العالم 5 أضعاف .

جنيف 23 مايو 2017 (وال) - ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" ان عدد الأطفال اللاجئين في العالم ازداد بنحو 5 أضعاف في الفترة من عام 2010 حتى عام 2016. وأشارت المنظمة - في تقرير اوردته قناة "سكاي نيوز" الاخبارية - امس الاثنين إلى أنه تم تسجيل 300 ألف طفل لاجئ دون مرافق, أو منفصل عن ذويه , في 80 دولة خلال عامي 2015 و2016, مقابل 66 ألفا في عامي 2010 و2011. وأوضح التقرير أن عددا متزايدا من هؤلاء الأطفال يسلكون طرقا بالغة الخطورة تحت رحمة المهربين والمتاجرين بالبشر غالبا, من أجل الوصول إلى وجهاتهم. ورأى تقرير "اليونيسيف" أن هذا الأمر يبرر بوضوح الحاجة إلى نظام حماية عالمي من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال من الاستغلال والاعتداء والموت. وأفاد التقرير بأن 200 ألف طفل, غير مصحوبين بذويهم, تقدموا بطلبات اللجوء عبر 80 دولة خلال عامي 2015 و2016 , مضيفا أن 170 ألفا منهم تقدموا بطلبات لجوء في أوروبا خلال الفترة ذاتها. واشار إلى أنه تم اعتقال 100 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم على حدود الولايات المتحدة الأمريكية مع المكسيك في عامي 2015 و2016. وبحسب التقرير فإن الأطفال يشكلون ما يقرب من 28 في المائة من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم , وإن نصيب بلدان أفريقيا من هؤلاء الأطفال يبلغ 64 في المائة. .. ( وال ) ..