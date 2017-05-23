الشرطة البريطانية تعلن مقتل " 19 " واصابة نحو 50 جريحا في تفجير بمانشستر.

لندن 23 مايو 2017 ( وال) - أعلنت الشرطة البريطانية مقتل 19 شخصا واصابة نحو 50 بجروح جراء تفجير وقع اليوم الثلاثاء داخل قاعة للحفلات في مانشستر غرب إنجلترا. وقالت الشرطة التي هرعت إلى المكان إثر معلومات عن وقوع انفجار إنها تتعامل مع ما حصل على أنه "اعتداء إرهابي". ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن عدد من الشهود العيان أنهم سمعوا انفجارا قويا مساء أمس الاثنين قبيل الساعة 22,00 ت غ. وأوقفت حركة القطارات نحو محطة مانشستر فيكتوريا القريبة من قاعة الحفلات. وعزلت الشرطة تلك المنطقة وتم تطويق قاعة الحفلات بالعديد من سيارات الإسعاف وأخرى تابعة للشرطة ، كما وصلت إلى المكان فرق متخصصة في إبطال القنابل. وتتحدث العديد من وسائل الإعلام عن وقوع انفجارين وتسبب ما حصل بحال من الفوضى في وسائل النقل مع اختناقات مرورية خارج القاعة. وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الذعر داخل قاعة للحفلات حيث كانت المغنية الأميركية أريانا غراندي تحيي حفلا. ...( وال ) ...