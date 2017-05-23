قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ستة فلسطينيين من الضفة الغربية.

القدس المحتلة 23 مايو 2017 (وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء امس الاثنين ستة فلسطينيين من عدة مناطق في الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال مواجهات اندلعت بمنطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل شابا واقتادته إلى جهة مجهولة. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان فلسطينيين في منطقة صافا ببلدة (بيت امر) عقب اشتعال النار في منطقة قريبة من ما تسمى مستوطنة (عتصيون) شمال الخليل وتم نقلهم جميعا إلى معسكر "عتصيون" شمال الخليل. وأوضحت الوكالة أن الشبان الخمسة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال حاولوا برفقة عدد آخر من المواطنين كانوا قريبين من مكان اندلاع النار اطفاءها وفي ذات الوقت طاردهم جنود الاحتلال واعتقلوهم. .. ( وال ) ..