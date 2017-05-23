الصين تؤكد مجددا تسوية النزاعات حول بحر الصين الجنوبي عن طريق المحادثات .

بكين 23 مايو 2017 ( وال) - اكدت الصين مجددا اليوم الإثنين انها مستعدة لتسوية الملائمة للنزاعات الخاصة ببحر الصين الجنوبي عن طريق المحادثات المباشرة . جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ التي كانت ترد وفق وكالة الابناء الصينية على سؤال يتعلق بالتصريحات الأخيرة التى أدلى بها الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيريت الذى قال "إن الصين حذرت من أنه قد تقع مواجهة إذا ما سعت الفلبين الى استغلال البترول فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه ". وأوضحت المتحدثة فى مؤتمر صحفى إن الصين تلتزم دائما بحل النزاعات التى تتعلق ببحر الصين الجنوبى عن طريق المفاوضات مع الدول المعنية مباشرة بما فى ذلك الفلبين . واضافت هوا " اننا ندعو الى تنحية النزاعات جانبا والاشتراك فى استغلال مشترك قبل تحقيق التسوية النهائية للنزاعات من اجل خلق ظروف للتسوية النهائية " . وقد عقدت الصين والفلبين الاجتماع الأول لآلية المشاورات الثنائية حول بحر الصين الجنوبى يوم الجمعة الماضية فى قوييانغ عاصمة مقاطعة قويتشو بجنوب غرب الصين . وتابعت بقولها " ان ذلك يمثل خطوة هامة فى الطريق لحل مشكلة بحر الصين الجنوبى عن طريق المفاوضات " . مضيفة انوأضافت أن الآلية قدمت منصة هامة لكلا الجانبين للسيطرة على الخلافات وتنفيذ التعاون . واشارت المتحدثة الى الزيارة الاخيرة التي قام بها الرئيس الفلبيني دوتيريت الى الصين حيث تبادل زعماء كلا الدولتين وجهات نظر عميقة حول مستقبل تنمية العلاقات وقضايا أخرى ذات صلة. و ذكرت أن الجانبين اتفقا على تعزيز الاتصالات حول القضايا الكبرى التى تتعلق بالعلاقات الثنائية وتوجيه تنمية العلاقات الثنائية على طريق صحيح للتعاون الودى بين جارتين طيبتين وتعميق التعاون البراجماتى فى إطار الحزام والطريق لتعزيز التنمية والرخاء المشتركين. واضافت ان الصين تأمل أن تعمل عن قرب مع الفلبين لتنفيذ التوافق بين قائدى البلدين ومعالجة الخلافات على نحو ملائم عن طريق مفاوضات سلمية وودية وتوطيد التعاون الجوهرى وتعزيز النمو الصحيح و المستقر للعلاقات مما سيعود بالمنفعة على كل المنطقة و و يساهم في ايضا في تحقيق السلام و الاستقرار الاقليميين. ...( وال ) ...