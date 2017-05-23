تقارب وجهات النظر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول المسار السياسي بليبيا .

بروكسل 23 مايو 2017 ( وال )- قال الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية " عبد القادر مساهل " أمس الاثنين ببروكسل أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول المسار السياسي بليبيا. وأوضح في تصريح صحفي عقب لقائه مع رئيسة الديبلوماسية الأوروبية " فيديريكا موغيريني " أن الأخيرة أشادت باجتماع بلدان جوار ليبيا المنعقد بالجزائر العاصمة مؤخرا وبالنتائج التي توجت أعماله والتي نجم عنها التوافق خصوصا حول العناصر الاساسية للبيان الختامي. وأكد الوزير أن العناصر الأساسية للبيان الختامي المتوج لإجتماع بلدان جوار ليبيا الذي انعقد بالجزائر العاصمة في 8 مايو الماضي "تتوافق مع رؤية الاتحاد الأوروبي" ، موضحا أن الأمر يتعلق بوحدة ليبيا والحوار السياسي وعدم اللجوء إلى العنف . وأكدت بلدان جوار ليبيا عقب اجتماعها الوزاري ال 11 المنعقد بالجزائر أنه لا يمكن الوصول إلى حل ناجع ودائم للأزمة التي تشهدها البلاد إلا من خلال حل سياسي اختاره الليبيون بكل سيادة من خلال توقيعهم على اتفاق 17 ديسمبر 2015". ...(وال)...